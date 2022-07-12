Набиуллина отметила важность финансового просвещения в условиях санкций

Глава Центробанка призвала проводить разъяснительную работу по базовым финансовым вопросам.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила важность финансовой грамотности для всей денежной системы страны в условиях западного санкционного давления. Чиновница выступила в рамках VII Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения. Эксперт отметила, что за последние несколько месяцев ситуация сильно изменилась, поэтому требуются большие усилия просветителей. Набиуллина уточнила, что крупные мировые события сказываются на беспокойстве граждан. Она призвала повторять даже самые базовые для потребителей для того, чтобы они смогли доверять отечественной финансовой системе.

Надо помочь людям сориентироваться в изменениях, чтобы они не верили фейкам, не метались, не совершали необдуманных поступков из-за разных домыслов и слухов. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ рассказала, что на официальном сайте Центробанка есть перечень вопросов и ответов по наиболее острым темам. Этот перечень постоянно обновляется. Набиуллина оценила важность обратной связи, чтобы эксперты могли понять, по каким темам нужны дополнительные разъяснения.

ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов физлиц за рубеж с текущих $150 тысяч в месяц.

Фото и видео: Вконтакте / Ассоциация развития финансовой грамотности