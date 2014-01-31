Набиуллина объяснила, почему в России неизбежен период высоких ставок

Глава ЦБ считает, что решение регулятора поможет снизить инфляцию.

Периода высоких ставок в России не избежать, так как без этого решению инфляцию в стране не получится снизить. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие было посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Чиновница призвала законодателей из верхней палаты парламента не забывать думать о тех людях, доходы которых не поспевают за уровнем инфляции.

Для них наша политика снижения инфляции - это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности. И всех волнует, как период пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз.

Фото и видео: Совет Федерации