В Петербурге завершён четвёртый этап благоустройства набережной Карповки

На участке от Песочной набережной до Барочной улицы появились гамаки и лежаки и арт-объекты в форме рыб.

В Петроградском районе Северной столицы завершился четвёртый этап благоустройства набережной реки Карповки. Специалисты сдали участок от Песочной набережной до Барочной улицы. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Для отдыхающих оборудовали гамаки и лежаки, а также оборудовали деревянный спуск к реке. Кроме того, пространство украсили фигурами в виде больших рыб. Неподалёку с участом находится кинологическая площадка.

В 2023 году работы по приведению набережной в порядок затронут участок от Барочного до Карповского моста, где, по задумке, появится полноценное экопространство.

Добавиим, что первый этап благоустройства прошёл на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Он был завершён ещё в 2019 году. Позже, в 2020-ом, специалисты подготовили прогулочный маршрут напротив Ботанического сада, а в прошлом году обновили участок у Ленполиграфмаша.

Ранее мы сообщили о том, что у территории Шуваловского карьера создадут новое общественное пространство.

Фото: Пресс-служба Смольного