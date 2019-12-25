На жителя Мурино обрушилось стекло лоджии

Соседка пострадавшего обнаружила след от пули на железной раме и разбитое стекло балкона. Оба свидетеля слышали хлопки со стороны улицы.

Утром вторника, 11 октября, в экстренные службы поступили сообщения от двух жителей Мурино, которые стали свидетелями хулиганства. Судя по всему, неизвестный обстрелял балкон одного из домов. Об этом стало известно Piter.TV.

Первое заявление поступило от 43-летней женщины. Она сообщила, что, находясь у своего дома накануне вечером, услышала на улице около 8 хлопков. Примерно в 9:00 она обнаружила разбитое стекло на балконе и след от пули на железной раме.

Также было принято заявление у 31-летнего мужчины. 10 октября в 22:00 он находился у себя в квартире и также услышал несколько хлопков, после чего на него обрушилось стекло на лоджии. На следующий день он обнаружил отверстие в стене.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV