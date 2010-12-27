На женщину, которая обвинила полицейских "Пулково" в изнасиловании, завели уголовное дело

Показания жительницы Петербурга не сошлись с настоящей версией случившегося

В отношении Петербурженки, которая несколько недель назад обвинила в изнасиловании сотрудников "Пулково", возбудили уголовное дело по статье 306 УК "Заведомо ложный донос", сообщает "Фонтанка".

Ранее было известно, что 46- летнюю женщину сняли с рейса в аэропорту "Пулково", а после, с ее слов, изнасиловали в туалете двое полицейских. В результате проверки 25 октября сотрудники охраны были полностью избавлены от обвинений пассажирки.

Напомним, что заявительница собиралась 7 октября улететь в Турцию, но при посадке на самолет женщина оказалась в невменяемом состоянии алкогольного опьянения. Полиции "Пулково" пришлось вести ее на каталке и дать ей проспаться около 6 часов.