Петербурженка обвинила в изнасиловании сотрудников "Пулково"

46-летняя жительница Петербурга заявила, что сотрудники службы безопасности сняли ее с самолета в Турцию, чтобы изнасиловать

Следственный комитет проводит проверку после заявления женщины, которую не пустили на рейс «Петербург-Даламан». Со слов потерпевшей двое сотрудников полиции задержали ее перед самой посадкой в самолет, чтобы изнасиловать, сообщает «Фонтанка».

В ответ на заявление женщины полиция Пулково охотно согласилась предоставить все записи с камер видеонаблюдения, где запечатлено со слов представителей Пулково как дама «была не пьяна, а невменяема». Полиция сообщает, что пассажирку пришлось транспортировать на инвалидном кресле, так как сама она передвигаться была уже не в состоянии.

Сообщается, что женщину «укатили» в дежурную часть аэропорта уже спящей и только спустя 5 часов глубокого сна она смогла сориентироваться, где находится. После составления протокола по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» нарушительницу отправили домой своим ходом.

Этим же вечером пассажирка, недолетавшая до Турции, обратилась в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где сообщила, что ее изнасиловали полицейские в туалете аэропорта. Несмотря на заявление, медикам так и не удалось найти следов преступления. Но женщина не остановилась и выразила свое негодование в заявлении Следственному комитету на транспорте.

Загадочная история усугубляется и тем, что те двое грозных полицейских, катавшие спящую по просторам Петербургского аэропорта, разного пола. Поэтому сотрудникам Пулково предстоит, для начала, разобраться в каком же туалете произошло зверское надругательство над 46-летней петербурженкой, которая незадолго до этого основательное закупилась в Duty Free.