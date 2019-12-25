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В Красном Селе у автобусной остановки нашли труп 46-летнего мужчины
Сегодня, 9:36
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Alena_Zinovieva

В Красном Селе у автобусной остановки нашли труп 46-летнего мужчины

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Тело погибшего лежало на земле.

Утром 11 мая в Красносельском районе Петербурга обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении мертвого человека поступило в полицию около шести часов утра. Тело мужчины лежало на земле у автобусной остановки на улице Политрука Пасечника в Красном селе. В этом месте проходит кольцо автобуса № 81.

На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти. Погибшим оказался 46-летний житель Петербурга. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Мурино пьяная девушка убила ножом своего молодого сожителя.

Фото: Piter.TV

Теги: красное село, обнаружение трупа, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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