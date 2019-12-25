В Красном Селе у автобусной остановки нашли труп 46-летнего мужчины

Тело погибшего лежало на земле.

Утром 11 мая в Красносельском районе Петербурга обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении мертвого человека поступило в полицию около шести часов утра. Тело мужчины лежало на земле у автобусной остановки на улице Политрука Пасечника в Красном селе. В этом месте проходит кольцо автобуса № 81.

На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти. Погибшим оказался 46-летний житель Петербурга. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

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Фото: Piter.TV