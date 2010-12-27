В Петербургском метро начнет следовать поезд, который расскажет историю подземки

В Петербурге начнет курсировать поезд истории метрополитена на зеленой ветке.

По зеленой ветке петербургского метрополитена будет курсировать интересный состав. Внутри вагонов, в течение всего месяца, будут висеть картины, которые расскажут о жизни электродепо.

Так, пассажирам удастся узнать достоверную историю и жизнь метро, которая скрыта от посторонних глаз. Такое "украшение" вагонов проходит в рамках проекта "Вернисаж в метро". Отметим, что данная работа метрополитена совместна с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии имени Штиглица.

Главная задача – познакомить жителей Северной столицы и гостей города с обычными, на первый взгляд, процессами работы подземки.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена