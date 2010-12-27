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В Петербургском метро начнет следовать поезд, который расскажет историю подземки
Сегодня, 14:38
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Shdaria
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В Петербургском метро начнет следовать поезд, который расскажет историю подземки

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В Петербурге начнет курсировать поезд истории метрополитена на зеленой ветке.

По зеленой ветке петербургского метрополитена будет курсировать интересный состав. Внутри вагонов, в течение всего месяца, будут висеть картины, которые расскажут о жизни электродепо. 
 
Так, пассажирам удастся узнать достоверную историю и жизнь метро, которая скрыта от посторонних глаз. Такое "украшение" вагонов проходит в рамках проекта "Вернисаж в метро". Отметим, что данная работа метрополитена совместна с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии имени Штиглица.
 
Главная задача – познакомить жителей Северной столицы и гостей города с обычными, на первый взгляд, процессами работы подземки.
 
Фото: пресс-служба петербургского метрополитена
Теги: зеленая линия метро спб , новости петербург , новости спб , петербург , поезд истории метро
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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