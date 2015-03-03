  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На юго-западе Петербурга произошло ДТП с двумя пострадавшими
Сегодня, 18:27
96
mook1

На юго-западе Петербурга произошло ДТП с двумя пострадавшими

0 0

Авария произошла на КАД, у служебного проезда в Пулково.

На юго-западе Петербурга произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла на  на 77-м км внешней стороны КАД, у служебного проезда в Пулково. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", у проезда столкнулись два автомобиля, которые двигались в одну сторону.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека. На месте происшествия появились машины спасателей и скорой помощи, из-за чего на месте происшествия собралась пробка, сообщил портал 78.ru

Ранее Piter.tv сообщал о том, что поздно вечером 23 марта на Большом проспекте Петроградской стороны, 98 рухнул фасад здания. Между 5 и 6 этажом обрушился карниз площадью 1,5 метра.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: авария, дтп, кад, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, ДТП, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии