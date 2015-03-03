Авария произошла на КАД, у служебного проезда в Пулково.

На юго-западе Петербурга произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла на на 77-м км внешней стороны КАД, у служебного проезда в Пулково. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", у проезда столкнулись два автомобиля, которые двигались в одну сторону.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека. На месте происшествия появились машины спасателей и скорой помощи, из-за чего на месте происшествия собралась пробка, сообщил портал 78.ru

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Фото: vk.com/spb_today