На юго-западе КАД Петербурга перекроют два съезда

Перекрытия дороги связано с ремонтом дороги.

В четверг, 29 июля, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что съезды №7 и №12 на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют. Отмечается, что специалисты будут устранять колейность асфальта на 71 километре КАД.

Съезд №7 перекроют с двух часов ночи до семи часов утра 31 июля, а также с девяти часов вечера 31 июля до четырех часов дня 1 августа.

Съезд № 12 перекроют с девяти часов 1 августа до шести утра 3 августа, а также с девяти вечера 3 августа до девяти вечера 4 августа.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"