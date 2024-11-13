Площадь возгорания составила 65 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 13 ноября на Ташкентской улице. Поступило сообщение о возгорании на первом этаже общежития. Из здания самостоятельно эвакуировались 247 человек. Прибывшие на место огнеборцы спасли 15 человек.

Площадь возгорания составила 65 квадратных метров. В его тушении участвовали 70 специалистов и 20 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Приморье огнеборцы спасли четырех человек на пожаре.

Видео: МЧС России