На юге Петербурга мужчина, увидев полицейских, выкинул рюкзак с наркотиками

При осмотре стражи порядка обнаружили и изъяли несколько пакетиков с веществом растительного происхождения.

В ночь на 27 июня во Фрунзенском районе Петербурга наряд патрульно-постовой службы задержал 25-летнего неработающего мужчину, который, увидев полицейских, выкинул рюкзак с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома №28/5 на улице Белградской. Во время осмотра рюкзака стражи порядка обнаружили и изъяли несколько пакетиков с веществом растительного происхождения массой 132,5 г. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы писали, что суд в Петербурге рассмотрит дело о покушении на сбыт 53 кг наркотиков.

Фото: Piter.TV