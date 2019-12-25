На юге Петербурга авария заблокировала въезд в город для машин и автобусов

Идти до метро приходилось пешком.

Около половины девятого утра во вторник, 6 июля, в Петербурге на Софийской улице между Автозаводской улицей и въездом на КАД произошло ДТП, которое заблокировало въезд в город для транспорта. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читателей.

Жителям Колпино пришлось пешком добираться до ближайшей станции метро, поскольку водители автобусов отказываются объезжать по другому маршруту.

Однако через пару часов участок уже полностью свободен, транспортный поток восстановлен. Подробности и обстоятельства случившейся аварии пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших.

Ранее мы писали, что ночью иномарка едва не улетела в Дудергофский канал.

Фото: "Фонтанка", скриншот "Яндекс.Пробки"