На вооружение мотострелковых бригад Ленобласти поступили новые модели автомата Калашникова

В Западном военном округе продолжает реализовываться программа перевооружения действующей армии.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о новых моделях автомата Калашникова, поступивших военнослужащим Красносельской мотострелковой бригады. АК-12 доставили в соединения общевойсковой армии ЗВО, базирующиеся в Ленобласти и в ближайшее время новые партии автоматов будут проходить пристрелку на полигонах. В общем счете уже более 600 единиц оружия аналогичной модели пополнили вооружение частей Ленобласти в 2021 году.

Автомат АК-12, который поставляется в части в рамках перевооружения действующей армии с 2018 года, оснащен коллиматорным прицелом, полупрозрачным магазином для контроля расхода патронов, подствольным гранатометом, тормозом-компенсатором и отличается большей прочностью ствола, повышенной кучностью стрельбы и улучшенной эргономикой. Эти модели заменят АК-74М, и по трехлетнему контракту планируется всего поставить армии более 150 000 автоматов АК-12 и АК-15.

Ранее Ростех начал разрабатывать стрелковое оружие в новых калибрах.

Фото: пресс-служба Западного военного округа и Pixabay