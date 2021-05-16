На вокзалах Петербурга в этом году помогли более 25 тыс. маломобильных пассажиров

Заявки на оказание помощи можно подать в Центрах содействия мобильности по телефону: 8-800-775-00-00, через приложение "РЖД Пассажирам" или на сайте РЖД.

За первые девять месяцев текущего года на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) было оказано содействие 41,7 тысячи маломобильным пассажирам, сообщает пресс-служба ОЖД.

Большинство обращений связано с организацией сопровождения к кассам, платформам, залам ожидания вокзальных комплексов, а также посадкой и высадкой из поездов. Наибольшее количество заявок на услуги сопровождения поступило на Московский вокзал в Петербурге – 19,2 тысячи, на Ладожский вокзал в Петербурге – 5,9 тысячи и на Ленинградский вокзал в Москве – 6,8 тысячи.

Заявки на оказание помощи можно подать в Центрах содействия мобильности по телефону: 8-800-775-00-00, через приложение "РЖД Пассажирам" или на сайте РЖД.