Свыше 1,5 тысячи пассажиров получили услуги сопровождения на вокзалах ОЖД

Столько людей насчитали в минувшем июле.

В минувшем июле на вокзалах Октябрьской железной дороги более 1,5 тысячи пассажиров получили услуги сопровождения. Как отметили в пресс-службе ОЖД, услуги оказывались с соблюдением мер предосторожности из-за неблагополучной эпидемситуации.

Больше всего помощи запрашивали на Ладожском и Московском вокзалах Петербурга, а также на Ленинградском вокзале в Москве и на вокзалах Твери, Мурманска и Петрозаводска. С начала года услуги сопровождения получили свыше 12 тысяч человек. Заявки на оказание ситуационной помощи принимают в Центре содействия мобильности.

Ранее мы сообщали, что с 20 августа "Ласточка" до Волховстроя будет останавливаться на станции "Сортировочная".

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