На выставке "Мой Петербург" прошёл день спорта

Спортивная жизнь в Петербурге активно развивается по всем направлениям: корпоративный, студенческий, школьный, дворовый спорт.

Во второй день июля в историческом парке "Россия — моя история" прошла выставка под названием "Мой Петербург", где был организован тематический "День спорта". В этот день председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь рассказал посетителям об успехах петербургских спортсменов.

В рамках мероприятия для жителей и гостей города была подготовлена обширная программа. Все желающие могли посмотреть выступления юных атлетов, а также узнать больше о развитии физической культуры и спорта в Петербурге.

По словам главы спорткомитета, за последние пять лет число петербуржцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось до трёх млн человек. Кроме того, растёт количество людей, сдающих нормативы комплекса ГТО: в прошлом году это сделали 200 тыс. жителей Северной столицы.

Спортивная жизнь в Петербурге активно развивается по всем направлениям: корпоративный, студенческий, школьный, дворовый спорт. Так, около 130 тыс. детей занимаются в 681 школьном спортивном клубе, а 40 тыс. студентов тренируются в 128 вузовских спортклубах.

В прошлом году 70 тыс. горожан приняли участие в соревнованиях, организованных районными Центрами физкультуры, спорта и здоровья. Также команды всех городских районов участвовали в турнирах Лиги дворового спорта, в которых участвовало около тысячи спортсменов.

Сегодня в Северной столице проживает около полумиллиона людей с ограниченными возможностями. Из них почти треть занимается в 648 учреждениях адаптивного спорта.

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Фото: spb.myhistorypark.ru