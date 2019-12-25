На выходных в Петербурге и области произошло 979 ДТП

На выходных, с 23 по 25 июля, в Петербурге и области произошло 979 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Так, в Петербурге произошло 726 аварий, в которых пострадали 33 человека, ранены – 37 человек, трое из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 253 аварии, в которых пострадали 21 человек, ранены – 25 человек, двое из них – дети, ещё четверо петербуржцев скончались в результате ДТП.
Сотрудникам ДПС удалось задержать 72 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 188 лиц, совершивших административные правонарушения, и двух человек, находящихся в федеральном розыске.
Ранее мы писали, что электросамокатчик врезался в каршеринговый автомобиль на проспекте Науки.
Фото: Piter.tv
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