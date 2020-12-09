На выходных в Петербурге и области произошло 1032 ДТП

Выявлено 5262 нарушения правил дорожного движения. Их нарушили 4891 водитель транспорта и 371 пешеход.

За прошедшие выходные, с 9 по 11 июля, в Петербурге и области произошло 1032 аварии. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 736 аварий, в которых пострадали 32 человека, ранены – еще 32 человека, один из них – ребенок, в результате ДТП погибло два человека. В области произошло 296 аварий, в которых пострадали 29 человек, ранены – 28 человек, пятеро из них – дети, в результате ДТП погибло 6 человек.

Ранее мы писали, что в ДТП с Porshe в Ленобласти водитель и пассажир сгорели заживо.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; Piter.tv