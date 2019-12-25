На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1102 ДТП

Сотрудники выявили 5221 нарушение правил дорожного движения. Их нарушили 4798 водителей транспорта и 423 пешехода.

На выходных, с 30 июля по 1 августа, в Петербурге и области произошло 1102 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 815 аварий, в которых пострадали 24 человека, ранены – 29 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 287 аварий, в которых пострадали 25 человек, ранены – 29 человек, двое из них – дети, еще четверо петербуржцев скончались в результате ДТП.

Было задержано 82 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 97 лиц, совершивших административные правонарушения, и трое человек, находящихся в федеральном розыске.

Ранее мы писали, что мужчина под наркотиками попал в ДТП на Мебельной улице.

Фото: Piter.tv