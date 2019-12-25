На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1102 ДТП

На выходных, с 30 июля по 1 августа, в Петербурге и области произошло 1102 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Так, в Петербурге произошло 815 аварий, в которых пострадали 24 человека, ранены – 29 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 287 аварий, в которых пострадали 25 человек, ранены – 29 человек, двое из них – дети, еще четверо петербуржцев скончались в результате ДТП.
Было задержано 82 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 97 лиц, совершивших административные правонарушения, и трое человек, находящихся в федеральном розыске.
Ранее мы писали, что мужчина под наркотиками попал в ДТП на Мебельной улице.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Мужские спортивные костюмы за 1390 руб. Очень большой выбор, все в одну цену, хорошее качество, стильный дизайн, в общем сами убедитесь, вот ----- https://s4.lv/katalog