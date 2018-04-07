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TretyakovaS
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На видео попал "распад" Африки

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В сети появилось видео, на котором видна огромная трещина вблизи кенийской столицы Найроби.

В сеть проникло видео, на котором видна огромная трещина вблизи кенийской столицы Найроби. Видеозапись природного явления была опубликована на YouTube-канале издания Daily Nation.

По данным "РИА-Новости", трещина на поверхности земли составляет нескольких километров в длину до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину. 

На кадрах видно, что разлом затронул перекресток дорог, тем самым затруднив движение. 

По информации National Geographic, разлом мог быть заполнен вулканическим пеплом, который, возможно, вымыли дожди. В результате этого и могла образоваться трещина. 

Ученые опасаются, что это явление может стать началом процесса распада Африки, в результате которого через 50 миллионов лет континент распадется на две части по этой границе. 

Видео: YouTube/Daily Nation 

 

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Категории: Мировые новости

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