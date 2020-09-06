На видео попал момент столкновения трех авто на улице Пестеля

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

В воскресенье, 6 сентября, на улице Пестеля столкнулись три авто, сообщили очевидцы в соцсетях.

В редакцию Piter.TV попало видео с камер наблюдения, на котором виден момент аварии. ДТП произошло с участием маршрутки. Водитель первого авто, который подъехало к пешеходному переходу, резко затормозил, чтобы пропустить пешеходов. Водитель попутного авто не успел затормозить так же быстро, из-за чего зацепил и маршрутку.

Ранее мы писали, что на перекрестке Каменноостровского и Рентгена сбили мотоциклиста с пассажиркой.

Видео: Piter.TV