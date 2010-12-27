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Станцию "Маяковская" закрыли на вход и выход
Сегодня, 8:59
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Alena_Zinovieva

Станцию "Маяковская" закрыли на вход и выход

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При этом сама станция работает.

Утром 26 сентября петербуржцев не пустили на станцию метро "Маяковская". Как сообщила пресс-служба петербургской подземки, станцию закрыли на вход и выход. При этом сама станция работает. Войти на "Маяковскую" можно через "Площадь Восстания".

Причиной ограничений стал затянувшийся ремонт на станции зеленой ветки. В ночь на 26 сентября в вестибюле чинили гермозатвор системы ГО и ЧС. Еще как минимум час "Маяковская" будет закрыта.

Ранее на красной ветке метро Петербурга произошел сбой.

Фото: pixabay.com

Теги: маяковская, метро спб, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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