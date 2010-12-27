Станцию "Маяковская" закрыли на вход и выход

При этом сама станция работает.

Утром 26 сентября петербуржцев не пустили на станцию метро "Маяковская". Как сообщила пресс-служба петербургской подземки, станцию закрыли на вход и выход. При этом сама станция работает. Войти на "Маяковскую" можно через "Площадь Восстания".

Причиной ограничений стал затянувшийся ремонт на станции зеленой ветки. В ночь на 26 сентября в вестибюле чинили гермозатвор системы ГО и ЧС. Еще как минимум час "Маяковская" будет закрыта.

Ранее на красной ветке метро Петербурга произошел сбой.

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