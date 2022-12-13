На въезде в Кронштадт стартовала реконструкция развязки КАД

Проект предусматривает 10 съездов и два новых путепровода.

Началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт. Об этом сообщил Минстрой России.

В рамках реконструкции путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений (КЗС) и Кронштадтского шоссе подрядчик приступил к подготовительным работам и развертыванию строительной площадки.

На первом этапе началась организация въездов и подготовка стройплощадки для обеспечения работы техники, используемой для устройства буронабивных свай. Работы стартовали в сжатые сроки.

Проект предусматривает 10 съездов и два новых путепровода, на одном из которых предусмотрена возможность организации выделенной полосы для общественного или спецтранспорта.

Завершение работ запланировано на конец 2025 года.

В Петербурге также продолжается строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Фото: minstroyrf.gov.ru