На въезде в Кронштадт стартовала реконструкция развязки КАД

Началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт. Об этом сообщил Минстрой России.
В рамках реконструкции путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений (КЗС) и Кронштадтского шоссе подрядчик приступил к подготовительным работам и развертыванию строительной площадки.
На первом этапе началась организация въездов и подготовка стройплощадки для обеспечения работы техники, используемой для устройства буронабивных свай. Работы стартовали в сжатые сроки.
Проект предусматривает 10 съездов и два новых путепровода, на одном из которых предусмотрена возможность организации выделенной полосы для общественного или спецтранспорта.
Завершение работ запланировано на конец 2025 года.
В Петербурге также продолжается строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.
Фото: minstroyrf.gov.ru
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