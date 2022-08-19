  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На въездах в северные районы Петербурга растут пробки
Сегодня, 15:22
87
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

На въездах в северные районы Петербурга растут пробки

0 0

В связи с проведением велогонки закрыта большая часть ЗСД.

Сегодня, 16 июля, на въездах в северные районы Петербурга растут пробки. Об этом сообщает "Фонтанка".

В связи с проведением велогонки, проходящей в рамках этапа триатлона "Медный всадник", закрыта большая часть ЗСД. Ограничения движения также замечены на Приморском проспекте и Приморском шоссе. Ожидается, что ЗСД полностью откроют для движения в районе 16 часов.

Ранее мы сообщали, что в сторону Гатчины от Луги образовалась пробка из-за ДТП с участием трех легковушек.

Фото: Piter.tv

Теги: въезд в город, зсд, пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии