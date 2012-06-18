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На Васильевском острове автомобиль Kia влетел в столб
Сегодня, 19:13
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На Васильевском острове автомобиль Kia влетел в столб

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На место аварии прибыли сотрудники полиции.

Сегодня вечером, 25 декабря, в Василеостровском районе иномарка врезалась в столб, в результате чего опора упала на дорогу. Об этом сообщили очевидцы  в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП с участием Kia произошло на перекрестке Большого проспекта В.О. и 26-27-й линиями В.О.

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет. 

Ранее на Piter.tv: В районе Средней Рогатки фура попала в ДТП – видео.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автомобиль kia, васильевский остров, машина врезалась в столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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