На улицы Петербурга выйдут трамваи блокадной поры

Это такая дань памяти нынешних работников ГУП "Горэлектротранс" своим коллегам.

В пятницу, 25 января, в Музее городского электрического транспорта состоится акция, которая посвящена 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщают СМИ.

Так, в музее поговорят о подвиге ленинградцев, чей героизм сохранил трамвайное движение даже в тех нечеловеческих условиях.

Далее акция переместится на улицу, где запустят рейсы трамваев военной эпохи. Они будут курсировать по Васильевскому острову. Это такая дань памяти нынешних работников ГУП "Горэлектротранс" своим коллегам.

Ранее мы сообщали о тои, что В Петербурге сотрудники МЧС и РСЧС спасли 13 тысяч человек за год

Фото:музей городского электрического транспорта