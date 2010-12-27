Еще один трамвай "Витязь-М" выйдет на маршрут в Петербурге

Транспорт будет ходить по маршруту под номером 100.

В Петербурге еще один трамвай "Витязь-М" выйдет на городской маршрут. Транспорт станет уже пятым по счету среди данной комплектации, который занимается перевозками пассажиров в северной столице.

Специалисты отмечают, что также как и его "коллеги", трамвай будет оборудован медиаустройствами для показа роликов, а также бесплатной сетью Wi-F. Уже установлено направление, по которому будет курсировать "Витязь-М". Он будет забирать пассажиров от "Придорожной аллеи, идти по проспекту Просвещения до остановки "Станция Ручьи" по улице Руставели.

Точная дата вывода транспорта на линию на данный момент неизвестна.

Напомним, что в ДТП на Дунайском два ребенка пострадали в аварии с неизвестным водителем.

Фото: Pixabay.com