На улице Замшина дотла выгорел "Mercedes"

О пострадавших не сообщалось.

В пятницу утром, 12 июня, на улице Замшина дотла выгорел автомобиль "Mercedes". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Подробности уточнили в региональной пресс-службе управления МЧС. Оказалось, что пожар начался около 3:17 у дома № 60. Отмечается, что на место возгорания оперативно прибыли десять пожарных и две специальных машины.

Ликвидировать пламя удалось лишь к 4:38. К этому моменту иномарка была полностью уничтожена. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы писали, что на Антонова-Овсеенко сгорел автомобиль.

Фото: vk.com/spb_today

