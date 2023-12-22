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На улице Верности ночью полыхала кухня
Сегодня, 9:31
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На улице Верности ночью полыхала кухня

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В результате случившегося в двухкомнатной квартире сгорела обстановка на площади три квадратных метра.

В Калининском районе сегодня ночью, 7 февраля, произошел пожар. На улице Верности в доме № 10, корпус 4, вспыхнула кухня в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Жильцы обратились к пожарным в 00:08. Бороться с огнем прибыли 12 человек личного состава и три спецмашины. Они потушили пламя за 26 минут.

В результате случившегося в двухкомнатной квартире на кухне сгорела обстановка на площади три квадратных метра. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Пушкине в ночном пожаре пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: горела кухня, мчс, улица верности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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