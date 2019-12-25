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Утром во вторник пожарные потушили "заброшку" на улице Тюшина
Сегодня, 8:49
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Утром во вторник пожарные потушили "заброшку" на улице Тюшина

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В ликвидации огня участвовали 18 человек.

Ранним утром во вторник, 18 августа, петербургские пожарные получили сообщение о возгорании дома на улице Тюшина. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, в 06.32 вспыхнуло заброшенное здание в доме №7.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров, на тушение пожара у огнеборцев ушло почти полтора часа. Пламя ликвидировали силами 18 человек и 4 единиц техники, пострадавших в пожаре не оказалось.

Днем ранее в центре Петербурга загорелись генератор и строительные леса. Виновницей пожара оказалась торговая тележка с мороженым.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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