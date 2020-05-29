На улице Типанова столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус

Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Как стало известно Piter.TV, вечером в пятницу, на улице Типанова в районе дома №29 произошло ДТП.

По информации мобильного корреспондента, столкнулись пассажирский микроавтобус и внедорожник. После столкновения "УАЗ Патриот" вылетел на тротуар, сбил дорожный знак и проехал несколько метров вперед, на газон. Что послужило причиной аварии, кто виноват и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что результате ДТП на проспекте Обуховской обороны у кроссовера оторвало колесо.

Видео: Piter.T