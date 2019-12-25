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В результате ДТП на проспекте Обуховской обороны у кроссовера оторвало колесо
Сегодня, 21:37
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smirenny

В результате ДТП на проспекте Обуховской обороны у кроссовера оторвало колесо

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У второго участника "смялся" перед.

Как стало известно вечером в пятницу, 29 мая, на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП. 

Судя по снимкам, которыми поделились очевидцы, столкнулись две легковые машины: у одной оторвало колесо, а у второй сработала подушка безопасности, и пострадала передняя часть. Достоверной информации о том, если ли пострадавшие, нет. Также на фото видно, что к месту аварии прибыли пожарные и сотрудники полиции. 

Ранее мы писали, что молодой парень на "Приоре" сбил пенсионерку в Адмиралтейском районе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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