В результате ДТП на проспекте Обуховской обороны у кроссовера оторвало колесо

У второго участника "смялся" перед.

Как стало известно вечером в пятницу, 29 мая, на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП.

Судя по снимкам, которыми поделились очевидцы, столкнулись две легковые машины: у одной оторвало колесо, а у второй сработала подушка безопасности, и пострадала передняя часть. Достоверной информации о том, если ли пострадавшие, нет. Также на фото видно, что к месту аварии прибыли пожарные и сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что молодой парень на "Приоре" сбил пенсионерку в Адмиралтейском районе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте