На улице Шкапина заметили пожар

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

По информации пресс-службы МЧС по региону, в четверг, 11 июня, около 20:40 поступило сообщение о пожаре на улице Шкапина, 36.

Сообщается, что в 7-ми этажном неэксплуатируемом здании горит обстановка на мансарде на площади 40 квадратных метров. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Также неясны причины пожара. Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Также петербуржцы смогли заснять на фото и видео момент пожара. Кадрами поделились в соцсетях.

Ранее мы писали, что на видео попала странная тенденция: петербуржцы взяли в руки топоры и ножи.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте