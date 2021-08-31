Специалисты ГУП "ТЭК" локализовали дефект на теплосети диаметром 159 мм.

Вечером 31 августа на улице Савушкина прорвало трубу с горячей водой. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На видео можно увидеть, как из-под асфальта вытекает горячая вода, которая растекается по асфальту. На место аварии тут же прибыли специалисты ГУП "ТЭК", которые локализовали дефект на теплосети диаметром 159 мм, сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты ТЭКа оперативно предприняли все меры безопасности и приступили к диагностике дефекта. Ремонтные работы не отразятся на горячем водоснабжении потребителей. пресс-служба ГУП "ТЭК"

Ранее мы писали, что прорыв трубы в Парголово оставил без воды жителей двух районов Петербурга.

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