Пожар удалось ликвидировать спустя 25 минут.

В Петроградском районе на улице Профессора Попова загорелась двухкомнатная квартира. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах во вторник, 13 июля.

В 16:51 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Профессора Попова, дом №43. На месте выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

В 17:16 спасателям удалось ликвидировать пожар. На месте работали 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в пожаре на Замшиной погиб человек.

Фото: Piter.tv