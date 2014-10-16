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На улице Профессора Попова загорелась двухкомнатная квартира
Вчера, 17:58
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На улице Профессора Попова загорелась двухкомнатная квартира

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Пожар удалось ликвидировать спустя 25 минут.

В Петроградском районе на улице Профессора Попова загорелась двухкомнатная квартира. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах во вторник, 13 июля.

В 16:51 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Профессора Попова, дом №43. На месте выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров. 

В 17:16 спасателям удалось ликвидировать пожар. На месте работали 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в пожаре на Замшиной погиб человек.

Фото: Piter.tv

Теги: квартира, пожар, улица профессора попова
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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