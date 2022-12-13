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На улице Потапова сгорели грузовик и легковушка
Сегодня, 9:47
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На улице Потапова сгорели грузовик и легковушка

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 30 апреля, в  Красногвардейском районе вспыхнули две машины. Пожар произошел на улице Потапова около дома № 2А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 6:54. Пламя охватило легковушку и грузовик.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар в 07:34.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: прокуратура проводит проверку после масштабного пожара на мясокомбинате "Самсон".

Фото: Piter.tv

Теги: вспыхнула легковушка, горел грузовик, мчс, улица потапова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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