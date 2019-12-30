На улице Первого Мая сгорел Lexus

Иномарку потушили к пяти часам утра.

В Красносельском районе Петербурга утром 22 января пожарная служба тушила иномарку "Лексус". Около четырех часов утра на улице Первого Мая загорелся дорогостоящий автомобиль. Инцидент произошел около дома под номером три. От воспламенения транспортного средства также частично пострадали машины, которые находились рядом. Огонь успел затронуть "Ниссан" и "Хендай", припаркованные поблизости.

На место очевидцы вызвали наряд ГУ МЧС. На место прибыла одна пожарная бригада. Им удалось справиться с огнем за час. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Калининском районе рано утром сгорел Porsche.

Фото: Piter.tv

