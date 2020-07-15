На улице Нахимова вспыхнула однокомнатная квартира

Пожар уже ликвидировали, пострадавших от огня не оказалось.

Около 15.50 в среду, 15 июля, в доме №3 корпус 1 по улице Нахимова разгорелась однокомнатная квартира. По информации петербургского МЧС, в однушке полыхала комната площадью 15 квадратных метров.

Отмечается, что помещение выгорело полностью, пожар ликвидировали в 16.12. Пострадавших в огне, к счастью, не оказалось. С огнем боролись 17 пожарных и 4 единицы техники.

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Фото, видео: Иванна Бриз, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"