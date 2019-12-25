На улице Красуцкого один мужчина бил другого молотком по голове

Подозреваемого задержали, а потерпевший поехал в больницу.

Петербурженка, заметившая драку двух мужчин во дворе №2 по улице Красуцкого вечером 13 декабря, сообщила, что один из ее участников бьет оппонента молотком по голове. На место буквально за считанные минуты прибыла полиция.

По указанному адресу по подозрению в совершении преступления задержан 43-летний неработающий мужчину. Через два часа из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступило телефонограмма: к ним доставили 63-летнего мужчину без определенного места жительства, с закрытой черпено-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ушибленными ранами мягких тканей головы. В состоянии средней тяжести он находился в приемном покое.

Полицейские изъяли следы рук, следы обуви, марлевый тампон со следами вещества бурого цвета, молоток, обувь, футболку, смывы вещества бурого цвета с пальцев рук, образец ДНК задержанного, дактокарту задержанного.

Позже из больницы поступила уточняющая информация: у пострадавшего зафиксировали острую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, линейный перелом лобной кости слева с вовлечением передней и задней стенок лобной пазухи, гемосинус, ушибленные раны головы, ушибленную рана правой кисти.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Задержанного поместили в ИВС. Как оказалось, подозреваемый ранее осужден по статьям о краже (условно), дважды за незаконное хранение наркотических средств (условно), за покушение на преступление и кражу, и снова дважды за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Все эти преступления были совершены с 2001 по 2016 годы.

Фото: Piter.tv