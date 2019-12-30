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Мальчик перебегал дорогу на "красный" и попал в аварию на Коллонтай
Сегодня, 21:25
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nadezhda_sib

Мальчик перебегал дорогу на "красный" и попал в аварию на Коллонтай

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За пострадавшим приехала реанимация.

Вечером 10 января в Невском районе Петербурга ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в восьмом часу вечера в районе дома №4 корпус 1 по улице Коллонтай. Свидетели аварии написали о том, что пострадавшим оказался мальчик, возраст не уточняется. По их словам, он перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. К счастью, ребенок остался жив, на место прибыла "скорая помощь".

Официальной информации пока не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ГИБДД проверит законность парковки Боярского в центре Петербурга. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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