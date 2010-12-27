На улице Ижорского батальона автомобиль сбил пенсионера

Жертва ДТП находилась на пешеходной зоне.

В Колпинском районе Петербурга иномарки сбила пожилого мужчину. Об инциденте сообщили представители МВД по региону. По данным местных жителей, инцидент произошел около половины десятого утра 11 сентября по улице Ижорского батальона.

В настоящее время пострадавший пенсионер направлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Виновником аварии считают водителя "Хендая", который около седьмого дома заехало на тротуар и сбил человека. За рулем находился 54-летний петербуржец.

В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.

Напомним, что ранее мы писали о том, что на Мурманском шоссе загорелся автомобиль.

Фото: Piter.tv