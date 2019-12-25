На улице Химиков ночью боролись с огнем в бытовках

Строительные помещения тушили 15 спасателей.

Сегодня ночью, 6 декабря, в Красногвардейском районе сгорела бытовка. Инцидент произошел на улице Химиков, 20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:25. В двух строительных бытовках площадью шесть квадратных метров загорелась обстановка.

На место случившегося прибыли 15 человек личного состава МЧС и три спецмашины. В 04:12 пожар был ликвидирован.



По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv

