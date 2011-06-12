На улице Джона Рида сгорел автомобиль Hyundai

С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня, 14 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Джона Рида около дома № 9 потушили иномарку Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:49. В легковом автомобиле марки "Хендай" выгорел моторный отсек.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 8:00 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv