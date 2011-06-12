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На улице Джона Рида сгорел автомобиль Hyundai
Сегодня, 8:21
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На улице Джона Рида сгорел автомобиль Hyundai

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С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня, 14 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Джона Рида около дома № 9 потушили иномарку Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:49. В легковом автомобиле марки "Хендай" выгорел моторный отсек.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.  В 8:00 пожар был ликвидирован.            

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: пожар на территории Апраксина двора ликвидировали за 11 часов.

Фото: Piter.tv          

Теги: мчс, сгорел автомобиль, улица джона рида
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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