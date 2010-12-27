На улице Димитрова затруднено движение: на проезжей части рассыпаны стекла

По словам очевидцев, в этом месте произошла авария.

Днем, 27 августа, на улице Димитрова произошла авария: автобус столкнулся с "чем-то". По правой стороне движения рассыпано огромное количество стекол. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.

В настоящее время на перекрестке затруднено движения. Автомобилисты пытаются объехать разбитое стекло. На место аварии выехала уборочная машина. Специалисты с помощью лопаты пытаются убрать последствия ДТП.

Ранее мы писали, что на Энгельса в аварию попали четыре машины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург