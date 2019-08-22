Видео: у метро "Улица Дыбенко" образовалась километровая пробка из-за ДТП

По предварительным данным, аварию могли спровоцировать неработающие светофоры.

В четверг, 22 августа, в Невском районе на проспекте Большевиков столкнулись две легковушки. Авария произошла перед пересечением с улицей Дыбенко в сторону одноименной станции метро. Образовалась километровая пробка, сообщил корреспондент Piter.TV.

Удар был несильный, но теперь водители автомобилей ждут приезда сотрудников дорожной инспекции, чтобы оформить протокол о ДТП. На данный момент транспортные средства перегородили крайний правый ряд, а другие автолюбители их медленно объезжают.

Очевидцы события сообщили, что аварию спровоцировал неработающий светофор. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что автомобили встали на Бухарестской улице из-за ДТП.

Видео: Piter.TV

Фото: "Яндекс.Карты".