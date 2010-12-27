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На улице Бабушкина сбили мотоциклиста
Сегодня, 12:54
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Cherepanov

На улице Бабушкина сбили мотоциклиста

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Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В понедельник, 22 июля на ул. Бабушкина, 97 Невского района Петербурга водитель "Lifan" сбил мотоциклиста. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщала пресс-служба ГИБДД.

Автомобилем управлял 22-летний водитель. Мотоциклисту 31 год, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГИБДД начали проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на улице Руставели в Петербурге столкнулись несколько автомобилей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: дтп спб, мотоцикл, невский район, происшествие спб, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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