На улице Бабушкина сбили мотоциклиста

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В понедельник, 22 июля на ул. Бабушкина, 97 Невского района Петербурга водитель "Lifan" сбил мотоциклиста. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщала пресс-служба ГИБДД.

Автомобилем управлял 22-летний водитель. Мотоциклисту 31 год, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГИБДД начали проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на улице Руставели в Петербурге столкнулись несколько автомобилей.

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