На турецком курорте утонул российский турист

Мужчине было 68 лет.

В Турции утонул турист из России. Об этом стало известно 27 августа.

Трагический инцидент произошел в провинции Анталья на курорте Аланья. В море купался 68-летний Николай Кудинов. Вскоре он начал тонуть.

Мужчину заметили другие отдыхающие, которые смогли вытащить пострадавшего на берег. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть туриста.

В настоящее время тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу в Анталью, сообщает Hürriyet.

Фото: galaksininenleri.files.wordpress.com