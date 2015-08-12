На турецком курорте утонул российский турист

В Турции утонул турист из России. Об этом стало известно 27 августа.
Трагический инцидент произошел в провинции Анталья на курорте Аланья. В море купался 68-летний Николай Кудинов. Вскоре он начал тонуть.
Мужчину заметили другие отдыхающие, которые смогли вытащить пострадавшего на берег. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть туриста.
В настоящее время тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу в Анталью, сообщает Hürriyet.
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