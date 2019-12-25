На трех перекрестках Петербурга работают новые модернизированные светофоры

Новые светофоры оснащены детекторами движения транспорта.

На трех перекрестках Петербурга (между ул. Седова и пр. Александровской фермы; ул. Комсомола и ул. Михайлова; Курской и Тамбовской ул.) поставили новые модернизированные светофорные комплексы. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Светофоры оснащены детекторами движения транспорта, благодаря чему комплекс включает "зеленый" там, откуда приближается наибольший поток автомобилей. Помимо этого, в новых моделях меняются питающие кабели, поэтому в случае поломки можно подключить комплекс к новому источнику электроэнергии. Также рабочие заменяют дорожные знаки, чтобы те соответствовали требованиям ГОСТа.

Новые светофоры планируют установить на перекрестках улиц Маршала Говорова и Новостроек, Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы, а также у дома 6 по Корабельной улице.

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