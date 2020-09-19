На трассе "Сортавала" "КАМАЗ" вдавил кроссовер в ограду

Кадрами с места аварии в Приозерском районе Ленобласти поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Вечером в субботу, 19 сентября, стало известно об аварии на трассе "Сортавала" в Ленобласти близ поселка Сосново. Судя по кадрам, присланным в редакцию Piter.tv, грузовик прижал к отбойнику внедорожник "Тойота".

Судя по всему, водитель легковушки зажат внутри автомобиля, а на кадрах видно, как с ним общается медик. Подробной информации об аварии пока не поступало. На месте происшествия была замечена машина реанимации.

Видео: Piter.tv